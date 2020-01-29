الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة في كرداسة



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة دون إصابات.