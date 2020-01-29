كلوب يحمد الله على حجم إصابة ساديو ماني

واصل يورجن كلوب مدرب ليفربول الدفاع قراره بخوض مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بفريق تحت 23 عاما أمام شروزبري تاون.

وأكد كلوب أن الاتحاد الإنجليزي للعبة لا يستشير أشخاصًا يتحلون بالمسؤولية الرياضية بشأن مواعيد المباريات.

وأضاف كلوب: "أضطر إلى اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية بناء على تقييمي لوضع الفريق فنحن نضع خططا طويلة الأجل وتنتظرنا فترة حاسمة من الموسم".

وأكد كلوب أن نيل كريتشلي مدرب فريق تحت 23 عاما سيقود ليفربول في مباراة الإعادة على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب: "هل يمكن أن أقود الفريق في هذه المباراة؟ بالطبع يمكنني ذلك.. لكن هناك سوء فهم لطبيعة عمل المدير الفني والمدرب.. فريق تحت23 عاما يحتاج إلى مدربه كريتشلي".

وكشف الاتحاد الإنجليزي عن أن كل الأندية وافقت على مواعيد مباريات الكأس هذا الموسم وكلها تعرف أن مباريات إعادة الدور الرابع قد تقام خلال العطلة الشتوية.

وعن ذلك قال كلوب: "لا أعرف تحديدا من حضر هذا الاجتماع ومن أي ناد؟ لكن الاتحاد الانجليزي قال إن كل الأندية وافقت.. لم يحضر أي شخص يتحلى بالمسؤولية الرياضية هذا الاجتماع. لا أحد من الأندية أو من المدربين أو من المسؤولين عن قطاع الرياضة وهو أمر كنا نحتاجه".

وأكد كلوب أن ساديو ماني سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة بعد تعرض المهاجم لمشكلة عضلية في انتصار ليفربول 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي قائلًا: "لن يلعب ساديو أمام وست هام وربما أمام ساوثهامبتون.. يعاني من تمزق عضلي طفيف. وقف الحظ معنا ونحمد الله لأن الإصابة لم تكن خطيرة جدا".







