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الإمارات تسجل أول إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وفقا لما أفادت لوكالة الأنباء السعودية.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح عشرات المواطنين، وأصيب به الآلاف.
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