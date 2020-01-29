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خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة سرقسطة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:44 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن تدريبات ريال مدريد التي أقيمت اليوم الثلاثاء شهدت مشاركة الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك قبل يوم واحد على مواجهة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس إسبانيا.

وأفادت وكالة الصحافة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يُجبر النجم الويلزي الذي تدرب بنفس وتيرة زملائه على المشاركة في مباراة رياب سرقسطة لكي يتمكن من استعادة كامل لياقته.

وذكرت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل تعرض للإصابة في كاحله يوم الأربعاء الماضي أمام سالامانكا قبل أن يعود إلى التدريبات بشكل متدرج خوفاً من تعرضه إلى انتكاسة عضلية جديدة كما حدث في وقت سابق.

وأكدت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل سيكون جاهزاً في مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يشارك جاريث بيل البالغ من العمر 28 عاماً في مران يوم الإثنين لكن عودته تأخرت لمدة 24 ساعة مما يعقد دخوله في قائمة ريال مدريد الاي ستواجه ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الوكالة الإسبانية أن سبب عدم مشاركة جاريث بيل في مباراة يوم الأربعاء كان من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

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هازارد زيدان ريال مدريد ريال سرقسطة جاريث بيل الدوري الإسباني

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