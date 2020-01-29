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مفاجأة سارة لريال مدريد قبل مواجهة سرقسطة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:18 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية ضد فريق ريال سرقسطة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا، ويسعي الملكي لتحقيق فوز يساعده على التأهل للدور التالي من البطولة المحلية.

وتلقي الفرنسي زين الدين زيدان أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق ريال سرقسطة بعدما استعاد أحد أبرز لاعبي الفريق الملكي وجاهزيته للمشاركة في المباراة ضد سرقسطة بكأس ملك اسبانيا.

وانتظم الويلزي جاريث بيل في تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي خلال مران الفريق أمس الثلاثاء، ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق المدريد في مباراة ريال سرقسطة اليوم.

وكان بيل قد غاب عن الانتصار على بلد الوليد في الليجا الأحد الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأسبوع الماضي ضد سالامنكا في الكأس.
من ناحية أخري غاب عن المران اليوم، المهاجم ماريانو دياز بداعي الإصابة، بينما واصل الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو تدريبات التعافي من الإصابة في الصالة الرياضية.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
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الكلمات المفتاحية

مباريات كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا 2020 ريال مدريد ريال سرقسطة الدوري الإسباني

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