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موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الأربعاء 29-1-2020 في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:40 ص
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ليفربول
ليفربول
هيثم موسى
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يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره وست هام يونايتد، التي تقام اليوم الأربعاء 29 يناير، ضمن موجهات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، على استاد لندن الأولمبي، 9:45 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سوبرتس".

ويتصدر فريق ليفربول الدوري المصري برصيد نقاط 67، أما وست هام يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 23.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

التشكيل المتوقع لـ وست هام أمام ليفربول:
حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.

خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.
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وست هام يونايتد ضد ليفربول ليفربول اليوم ليفربول الدوري الإنجليزي

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