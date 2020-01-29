في ذكرى ميلاد نادر جلال.. معلومات لا تعرفها عن حياة المخرج الراحل





مخرج مصري أخرج العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يكسب قلوب الملايين بفضل أعماله التي لاقت نجاحًا ضخمًا بين الجمهور.





ويلقي "الفجر الفني" الضوء على بعض المعلومات لا تعرفها عن حياته.



1- ولد في 29 يناير عام 1941م.



2- تخرج من كلية التجارة عام 1963م.



3- تخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 1964م.



4- بدأ مشواره السينمائي عام 1965م، كمساعد للمخرج حسن الصيفي في فيلم "الشقيقان".



5- يعتبر من قبل الوسط الفني من أبرز واقوى المخرجين.



6- خاض الوسط الفني وهو طالبا.



7- أخرج العديد من الأعمال الفنية منها خمسة باب، الإرهاب، بخيت وعديلة، حسن اللول، جنون الحب، الناس في كفر عسكر، مهمة في تل أبيب، جزيرة الشيطان.



8- قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية منها العقرب، حرب الجواسيس.



9- لديه ولدان فقط هما ماري كويني، والمخرج السينمائي أحمد جلال.



10- صارع مرض السرطان لمدة طويلة .





11- فارق عالمنا في 16 ديسمبر عام 2014، عن عمر يناهز ال73 عاما.



12- يذكر ان أخر أعماله الفنية مسلسل "العقرب".









تحل اليوم ذكرى ميلاد نادر جلال، وهو فنان و