رسالة نارية من وليد سليمان لـصالح جمعة

طالب "الحاوي" وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من زميله صالح جمعه زميله بالفريق، صالح جمعه انتظار الفرصة في الوقت المناسب.





وقال سليمان خلال تصريحت إعلامية:" صالح جمعة لاعب كبير ويمتلك موهبة جديرة بجعله لاعبًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تقدر موهبة اللاعب".





وأضاف: "صالح جمعة أخي الصغير، وكنت سببًا في تصعيده للعب بالدرجة الأولى عندما كنا لاعبين في صفوف إنبي، ودائمًا ما أتحدث معه وأنصحه"





وواصل حديثه: "صالح يتواجد في النادي ويؤدي تمريناته، لكنني أنصحه بأن ينتظر الفرصة ويتمسك بها عندما تصله، وألا يستسلم".



