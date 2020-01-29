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رسالة نارية من وليد سليمان لـصالح جمعة
الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:29 ص
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الفجر الرياضي
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طالب "الحاوي" وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من زميله صالح جمعه زميله بالفريق، صالح جمعه انتظار الفرصة في الوقت المناسب.
وقال سليمان خلال تصريحت إعلامية:" صالح جمعة لاعب كبير ويمتلك موهبة جديرة بجعله لاعبًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تقدر موهبة اللاعب".
وأضاف: "صالح جمعة أخي الصغير، وكنت سببًا في تصعيده للعب بالدرجة الأولى عندما كنا لاعبين في صفوف إنبي، ودائمًا ما أتحدث معه وأنصحه"
وواصل حديثه: "صالح يتواجد في النادي ويؤدي تمريناته، لكنني أنصحه بأن ينتظر الفرصة ويتمسك بها عندما تصله، وألا يستسلم".
واختتم حديثه عن صالح جمعة: "عليه ألا يستسلم أو يرضخ لجلوسه بديلًا، ولكن يجب أن يبذل قصارى جهده ويصبر حتى يثبت للجهاز الفني بأنه جدير باللعب أساسيًا".
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