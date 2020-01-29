عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة نارية من وليد سليمان لـصالح جمعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:29 ص
Advertisements
صالح جمعه
صالح جمعه
الفجر الرياضي
Advertisements
طالب "الحاوي" وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من زميله صالح جمعه زميله بالفريق، صالح جمعه انتظار الفرصة في الوقت المناسب.

وقال سليمان خلال تصريحت إعلامية:" صالح جمعة لاعب كبير ويمتلك موهبة جديرة بجعله لاعبًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تقدر موهبة اللاعب".

وأضاف: "صالح جمعة أخي الصغير، وكنت سببًا في تصعيده للعب بالدرجة الأولى عندما كنا لاعبين في صفوف إنبي، ودائمًا ما أتحدث معه وأنصحه"

وواصل حديثه: "صالح يتواجد في النادي ويؤدي تمريناته، لكنني أنصحه بأن ينتظر الفرصة ويتمسك بها عندما تصله، وألا يستسلم".

واختتم حديثه عن صالح جمعة: "عليه ألا يستسلم أو يرضخ لجلوسه بديلًا، ولكن يجب أن يبذل قصارى جهده ويصبر حتى يثبت للجهاز الفني بأنه جدير باللعب أساسيًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان هروب صالح جمعة صالح جمعه رينيه فايلر الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ حوالي 3 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 5 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

منذ أقل من ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 5 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. الصدام مع "مبارك" وأزمة 1985 ضمن 7 مواقف لا تنسى من حياة "صالح سليم"

بالأرقام .. ماذا قدم ثلاثي الفراعنة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018؟

"نجوم ساطعة" بلونة نفخها الإعلام وانفجرت في وجه أنديتها!

في ذكرى ميلاد صالح سليم.. تعرف على تفاصيل إصابته بالسرطان

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status