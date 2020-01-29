حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

سفير الصين لدى القاهرة،



وأضاف السفير الصيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أذاعتها فضائية "الحياة"، أن الجانب الصيني يولي اهتمامًا كبيرًا جدا بقطاع الصحة لأبناء الشعب الصي،ني وكذلك المصريين المتواجدين في الصين، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.



وتابع: نتفهم كافة الإجراءات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة للمواطنين الصينين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيظل على تواصل دائم مع مصر لمكافحة انتشار "فيروس كورونا"، ولمتابعة كافة المستجدات بشأنه.

قاللياو ليتشيانج، إن العلاقات بين مصر والصين علاقات شراكة إستراتيجية شاملة على مدار التاريخ، لافتا إلى أن العلاقات المشتركة تطورت بشكل كبير في ظل التوجيهات الحالية من رئيسي الدولتين.