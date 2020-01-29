الحكومة تكشف أول الوزارات التي ستنقتل للعاصمة الإدارية (فيديو)



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " on e"، أن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم على مراحل وهناك وزارات ستنتقل مرة واحدة، وأخرى سوف تنتقل على مراحل، مشيرا إلى أن العامل المتحكم في هذا القرار هو مدى كثافة أعداد العاملين بكل وزارة، بالإضافة إلى بعض الأمور التنظيمية.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الهجرة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة مرة واحدة وكذلك وزارة الخارجية، وبعد إتمام النقل الكامل للوزارات ستؤول ملكية هذه المباني للصندوق السيادى لاستغلاله الاستغلال الأمثل وتحقيق فوائد للبلد.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض مباني الوزارات التي سيتم إخلاءها من القاهرة وانتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، ستدخل ضمن صندوق مصر السيادي، للاستفادة منها بعد انتهاء إجرءاءت الانتقال تمامًا.