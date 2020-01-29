عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة سارة للأهلي قبل موقعة الهلال

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رصد مكافأة خاصة للاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم لعبور موقعة الهلال السوداني.





ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت".





وأضاف :"وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة".













وتابع :"وأكد علي توافقنا في هذا الامر لكن بعد الصعود بأذن الله".





ويحتل الأهلي صدراة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني، والهلال السوداني صاحب المركز الثالث.