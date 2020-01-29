Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة سارة للأهلي قبل موقعة الهلال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:17 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
Advertisements
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رصد مكافأة خاصة للاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم لعبور موقعة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء  الهلال السوداني الشقيق يوم السبت".

وأضاف :"وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة".



وتابع :"وأكد علي توافقنا في هذا الامر لكن بعد الصعود بأذن الله".

ويحتل الأهلي صدراة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني، والهلال السوداني صاحب المركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركي آل الشيخ الكرة المصرية العربيه الدوري المصري الدوري الان الاهلي والهلال الاهلي

أخبار تهمك

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 4 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 3 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 3 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ ساعتين

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن عن تميمة ألميريا (صورة)

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأهداف ومهارات نجم ألميريا الجديد

بالفيديو.. المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائز بسيارة موديل 2019

طالبية كعابيش ألميريا.. اركب معانا ومش هتبطل ضحك (فيديو)

وعد واجب النفاذ.. حافز تركي آل الشيخ لتتويج الهلال بأبطال آسيا

تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status