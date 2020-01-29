بعد تعادل وادي دجلة مع الزمالك .. ترتيب الدوري المصري الممتاز

أهدر نادي الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، حينما تعادل أمس الثلاثاء مع مضيفه وادي دجلة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.





تقدم النجم مصطفى محمد للفريق الأبيض في الدقيقة 15 بتسديدة قوية في مرمى محمد عبد المنصف، قبلأنن يسجل أحمد سعيد هدف التعديل لوادي دجلة في الدقيقة 42.





ورغم التعادل، إلا أن الزمالك إرتقى للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري متساوياً من فريق الإتحاد السكندري، الذي يمتلك مباراة أكثر من الزمالك.





وضمن مباريات نفس الجولة، فاز المقاولون العرب على ملعبه بالجبل الأخضر بهدفين نظيفين على فريق طنطا، سجلهما محمد سمير ولويس إدواردو هينستروزا.





وتعادل مصر المقاصة مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما، حيث تقدم للمقاصة ميدو جابر، وتعادل للطلائع محمد دبش مدافع المقاصة ضد مرماه.





وعلى ملعب المكس بالأسكندرية، سقط حرس الحدود بهدفين مقابل هدف أمام فريق أسوان، حيث سجل لأسوان كريم الطيب ولاعب الحرس مصطفى جمال ضد مرماه، وسجل نفس اللاعب هدف الحدود من ركلة جزاء.





وتأجلت مباراة الأهلي وإنبي لخوض الأهلي مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.





وتستكمل مباريات الجولة اليوم بمواجهة المصري مع الجونة، ومباراة نادي مصر ضد بيراميدز، على أن تختتم مباريات الجولة غداً بلقائي الإسماعيلي وضيفه الإنتاج الحربي، والإتحاد السكندري وسموحة.





ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 36 نقطة من 12 مباراة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة من 15 مباراة.

3- الزمالك 25 نقطة من 12 مباراة.

4- الإتحاد السكندري 25 نقطة من 14 مباراة.

5- بيراميدز 23 نقطة من 14 مباراة.

6- الإنتاج الحربي 21 نقطة من 14 مباراة.

7- إنبي 20 نقطة من 14 مباراة.

8- سموحة 19 نقطة من 14 مباراة.

9- حرس الحدود 18 نقطة من 15 مباراة.

10- الإسماعيلي 18 نقطة من 14 مباراة.

11- المصري 16 نقطة من 12 مباراة.

13- طنطا 13 نقطة من 15 مباراة.

14- مصر المقاصة 12 نقطة من 15 مباراة.

15- طلائع الجيش 12 نقطة من 15 مباراة.

16- أسوان 12 نقطة من 15 مباراة.

17- الجونة 12 نقطة من 14 مباراة.

18- نادي مصر 11 نقطة من 14 مباراة.