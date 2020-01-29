قيمة الغرامات التي يجب على أحمد الفيشاوي دفعها لطليقته؟





ألزمت محكمة جنح الدقي، الفنان أحمد الفيشاوي، بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، بالإضافة إلى غرامة 500 جنيه ودفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة، عقب الحكم عليه بالسجن عام وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي في الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.





وعلق محامي لينا أحمد الفيشاوي، شعبان سعيد أن "الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية"، وفق صحيفة "صدى البلد".





وكان المحامي كان قد رفع، في وقت سابق، دعوى أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.





وفي وقت سابق، قام الفنان أحمد الفيشاوي، برفع دعوى قضائية لمنع ابنته من السفر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.





وفي وقت سابق، كشفت لينا الفيشاوي، أسباب الخلافات الجديدة بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها.