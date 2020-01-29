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دبلوماسي سابق: القضية الفلسطينية عانت الكثير من التخبط

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:27 ص
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السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
أشرقت حفني
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قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة وعانت الكثير من التخبط، والشعب الفلسطيني عانى من انصراف الاهتمام الدولي.

وأضاف "العرابي"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان لديه رؤية واضحة ومستقبلية وكنت أتمنى أن يتم حشد عربي وراء خطواته لكن للأسف في وقتها لم يتم هذا الحشد.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "لو كنا نفذنا رؤية السادات بشأن القضية الفلسطينية كنا وفرنا سنين طويلة.. 40 سنة ضاعوا والشعب الفلسطيني هو من تحمل أعباء المعاناة، وخسر أرضه ببناء المستوطنات التي لم تكن مطروحة تماما من قبل".
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