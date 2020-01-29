تسريب صوتي يكشف فضيحة التنيظم السري للإخوان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلمًا وثائقيًا، عن جماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان "السندي أمير الدم".





وأذاع الفيلم، تسريبًا صوتيًا، للمرة الأولى، لأحد أكبر أعضاء الجهاز الخاص لجماعة الإخوان المسلمين أحمد عادل كمال، وهو يوثق بصوته بعض كواليس العمل بالتنظيم السري.





وقال أحمد عادل كمال، خلال التسريب الصوتي: "هو لغاية 45 كان محدود وعدد محدود، وفي 46 ابتدأ يتوسع، وبقى فيه مش عارف 2000 ولا حاجة زي كده من الإخوان المسلمين في النظام الخاص".



