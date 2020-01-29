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3 مصابين في حوادث مرورية متفرقة بالجيزة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أصيب شاب وفتاة، إثر حادث تصادم بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سير ووجود مصابين بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وتوصلت المعاينة، إلى أن دراجة بخارية صدمت شابًا عمره 22 سنة، وفتاة عمرها 27 سنة، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى مستشفي الصف المركزي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق آخر، أصيبت ربة منزل، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها، بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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