ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

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أعلنت محافظة الجيزة، عبر بوابتها الإلكترونية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 20192020.واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الفصل الدارسي الأول "الترم الاول" للشهادة الإعدادية 20192020، حيث بلغت نسبة النجاح 72.8%.قال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 149016 طالبًا وطالبة، حضر منهم 148003 طلاب فقط، كما لفت إلى أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالبًا وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.وأوضح اللواء أحمد راشد، أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة 81.97% وحصلت إدارة أكتوبر على المركز الثاني بنسبة 81.38%.