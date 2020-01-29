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"زلابية" ضحية التنمر: "خطيبي قلعني الدبلة في الشارع"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:01 ص
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زلابية ضحية التنمر
زلابية ضحية التنمر
أمنية فوزي
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قالت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء حفل خطبتها، متابعة: "كنت فرحانة أوي أوي ولكن قعدت أسبوع مبخرجش من البيت بسبب الكلام إللي اتقال عليا والفيديوهات".

وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "حسيت إني اتظلمت، وخطيبي زود الحكاية، وقلعني الدبلة في الشارع تاني يوم"، مستكملة: "بعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".

وتابعت ضحية التنمر، قائلة: "أنا ذنبي إيه!!"، لافتة إلى أن العريس تركها من نصف الحفل، متابعة: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على الفيسبوك".
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الكلمات المفتاحية

هدير محمد ضحية التنمر زلابية

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