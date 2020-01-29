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"زلابية" ضحية التنمر: "خطيبي قلعني الدبلة في الشارع"
الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:01 ص
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أمنية فوزي
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قالت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء حفل خطبتها، متابعة: "كنت فرحانة أوي أوي ولكن قعدت أسبوع مبخرجش من البيت بسبب الكلام إللي اتقال عليا والفيديوهات".
وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "حسيت إني اتظلمت، وخطيبي زود الحكاية، وقلعني الدبلة في الشارع تاني يوم"، مستكملة: "بعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".
وتابعت ضحية التنمر، قائلة: "أنا ذنبي إيه!!"، لافتة إلى أن العريس تركها من نصف الحفل، متابعة: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على الفيسبوك".
وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "حسيت إني اتظلمت، وخطيبي زود الحكاية، وقلعني الدبلة في الشارع تاني يوم"، مستكملة: "بعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".
وتابعت ضحية التنمر، قائلة: "أنا ذنبي إيه!!"، لافتة إلى أن العريس تركها من نصف الحفل، متابعة: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على الفيسبوك".
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