"زلابية" ضحية التنمر: "خطيبي قلعني الدبلة في الشارع"

قالت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء حفل خطبتها، متابعة: "كنت فرحانة أوي أوي ولكن قعدت أسبوع مبخرجش من البيت بسبب الكلام إللي اتقال عليا والفيديوهات".



وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "حسيت إني اتظلمت، وخطيبي زود الحكاية، وقلعني الدبلة في الشارع تاني يوم"، مستكملة: "بعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".



وتابعت ضحية التنمر، قائلة: "أنا ذنبي إيه!!"، لافتة إلى أن العريس تركها من نصف الحفل، متابعة: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على الفيسبوك".

