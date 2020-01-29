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عاجل.. بدء اجتماعات سد النهضة في الولايات المتحدة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:33 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن بدء الاجتماعات التي دعت لها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، إلى بدء الاجتماعات التي دعت اليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠ في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت المتحدث إلة أن هذه الاجتماعات بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.
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الكلمات المفتاحية

مصر وأثيوبيا سد النهضة الخارجية اجتماعات سد النهضة

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