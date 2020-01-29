النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي (صور)



وحضر النائب العام ونظيره السعودي ظهر الثلاثاء، عروضًا تقديمية لأعضاء من النيابة العامة المصرية في إطار نقل الخبرات بين النيابتين.



ووجه النائب العام دعوة للمستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وسفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، ونظيره السعودي بالقاهرة؛ لحضور مأدبة عشاء بقصر عابدين، أقيمت مساء الثلاثاء، احتفاءً بالنائب العام السعودي، والوفد المرافق له.



كان النائب العام قد استقبل النائب العام السعودي، مساء أمس الاثنين في زيارة تستغرق يومين.



عقد النائب العام المستشار حماده الصاوي لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث تناولا أطر وآفاق التعاون بين البلدين، وأكدا على أهمية سرعة التعاون بين النيابتين في ملفات الاسترداد، والإنابات القضائية.