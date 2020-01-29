داعية: حوار شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة أشبه بمناقشة "الدكتوراه"

عقب الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على مناقشة شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، بشأن تطوير علوم الدين بالجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي، مشيرًا إلى أن المناقشة بينهما كانت أشبه بمناقشة رسالة دكتوراه.



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأزهر الشريف بكل الملايين الذين تخرجوا منه على المذهب الأشعري، وهو المذهب الوسطي.



وأضاف الدكتور مبروك عطية، أن مفهوم الخطاب الديني هو ما يجعل الحياة أجمل وأرقى، وذلك بتنفيذ كلام الله، ورسوله.

