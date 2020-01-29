Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات تريزيجية و المحمدي بعد تأهل أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:13 ص
Advertisements
ترزجيه والمحمدي
ترزجيه والمحمدي
محمد مرعي
Advertisements
عبر لاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه عن سعادته الكبيرة بإحرازه الهدف القاتل في مرمى ليستر سيتي، وقيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وصرح النجم المصري بأنه تدرب أكثر من مرة مع زميله أحمد المحمدي على كرة الهدف، وعندما أرسل المحمدي العرضية كان متواجد في المكان المناسب.

فيما أكد أحمد المحمدي في تصريحات لبي إن سبورت بأن تريزيجة لاعب محوري ودائما ما يغير شكل الفريق عندما يشارك، لافتا إلى أن المباراة النهائية ستكون صعبة للغاية مهما كان المنافس.

يذكر أن نادي أستون فيلا قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيلا بارك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تريزجيه المحمدي الدوري الانجليزي الان الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ أقل من ساعتين

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة أستون فيلا ووليستر سيتي مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة تريزيجيه

مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي مبار بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش تريزيجيهNOW مباراة أستون فيلا بث حي

مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ليستر سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) BEIN SPORTS HD بث حي مباراة أستون فيلا اليوم

بث مباشر مباراة أستون فيلا بدون توقف YALLA SHOOT مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ليستر سيتي متابعة مباراة تريزيجيه

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر aston villa تريزيجيه كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة استون

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش استون فيلا مبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status