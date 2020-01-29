تصريحات تريزيجية و المحمدي بعد تأهل أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين

عبر لاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه عن سعادته الكبيرة بإحرازه الهدف القاتل في مرمى ليستر سيتي، وقيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





وصرح النجم المصري بأنه تدرب أكثر من مرة مع زميله أحمد المحمدي على كرة الهدف، وعندما أرسل المحمدي العرضية كان متواجد في المكان المناسب.





فيما أكد أحمد المحمدي في تصريحات لبي إن سبورت بأن تريزيجة لاعب محوري ودائما ما يغير شكل الفريق عندما يشارك، لافتا إلى أن المباراة النهائية ستكون صعبة للغاية مهما كان المنافس.





يذكر أن نادي أستون فيلا قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيلا بارك.



