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والدة أحد لاعبي منتحب كرة اليد: لم أشك في فوزهم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:51 ص
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لاعب المنتخب يقبل قدم والدته
لاعب المنتخب يقبل قدم والدته
داليا الحسين
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أعربت أمال الخواجة، والدة لاعب منتخب اليد ممدوح هاشم، عن سعادتها بتأهل مصر إلى أوليمبياد طوكيو، مشيرة إلى أنها كانت واثقة من تحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز ببطولة إفريقيا، والتأهل إلى الأوليمبياد.

وقالت "الخواجة" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء"، إنها لم تشك لحظة فى فوز منتخب الفراعنة باللقب، مشيرة إلى أن الدعاء ورضاهاعليه  كان أكثر ما يطلبه ممدوح هاشم".

وأضافت  والدة لاعب منتخب اليد ممدوح هاشم، أنها تثق في إمكانيات لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، متابعة: لأول مرة أسافر مع ابني في بطولة، وتواجدي كان لتقديم الدعم له؛ لأنه كان يمر بظروف صعبة جدا بعد وفاة والده".

وقام محمد ممدوح هاشم، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، الحائز على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مساء الأحد، بعد الفوز على تونس فى المباراة النهائية بنتيجة 27 23، بتقبيل قدم والدته عقب انتهاء اللقاء تقديرا وعرفانا منه بدورها فيما وصل إليه من تألق ونجاح مع كرة اليد.
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