بهدف مصري خالص.. أستون فيلا يصعد إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

صعد نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وشارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه في المباراة من الدقيقة 80 ونجح جناح منتخب مصر الوطني محمود حسن تريزيجيه تسجيل هدف الفوز لنادي أستون فيلا في الدقيقة 93 من اسيست أحمد المحمدي ليصعد نادي أستون فيلا الي نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.





ومن المقرر أن يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه المحمدي وتريزيجيه في المباراة النهائية الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد.