إحالة أوراق ٣ متهمين إلى المفتي بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمين بقتل مواطن يحمل الجنسية الكويتية داخل منزله بمركز السنطة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي.



أصدرت المحكمة حكمها السابق علي كلا من أحمد عطية الناقه وأحمد ماهر أبو النور، عبداللطيف طارق عبداللطيف في القضية رقم 24271 لسنة 2018 جنايات مركز السنطة والمقيدة برقم 2977 لسنه 2018 كلى غرب طنطا وتحديد شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 عندما تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية السابق، بالعثور علي جثة شخص يدعي "س.ف.ن"، 54 سنة، يحمل الجنسية الكويتية، داخل منزله وتبين أن مرتكبي الواقعة ٣ متهمين وهم أحمد عطية الناقه وأحمد ماهر أبو النور، عبد اللطيف طارق عبد اللطيف، بهدف سرقته وتم ضبط المتهمين واحالتهم إلى المحاكمة بعد التحقيق معهم.