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حوار| عمار حمدي: ما اخدتش فرصتي في الأهلي وطلبت الرحيل علشان "الدكة".. رفضت القيد إفريقيًا لهذا السبب.. وطموحي التواجد بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:16 م
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عمار حمدي
عمار حمدي
علي نبوي
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- هدفي الظهور بمستوى جيد مع الطلائع وهابدأ المرحلة بتفكير جديد
- سأركز مع فريقي الجديد وسأرد على كل المنتقدين 
- رفضت القيد إفريقيا بالأهلي علشان عارف إني مش هالعب
- هذه كواليس جلسة فايلر قبل الرحيل 
- ما حدش ساعدني في الإعارة ومسئولو الطلائع قاموا بالواجب
- كان لدي عروض كثيرة وفي النهاية اخترت الطلائع 

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء إعارة لاعبه الشاب عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلى الرغم من اهتمام الكثير من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب الشاب كالاتحاد السكندري وإنبي، إلا أنه في النهاية انضم رسمياً لصفوف الطلائع ليبدأ معه مهمة جديدة، حيث ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق العسكري غدًا الأربعاء.

نتيجة بحث الصور عن عمار حمدي الفجر

"الفجر الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع لاعب الأهلي والذي تحدث فيه عن رحيله عن النادي الأحمر والأسباب التي دفعته لذلك وطموحاته في النصف المتبقي من الموسم وأمور أخرى :- 

في البداية نقدم لك التهنئة على الانضمام للطلائع
الحمد لله.. كان لدي أكثر من عرض وفي النهاية انتقلت للطلائع وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه.

هل تقصد أنك تلقيت عروضًا من أكثر من ناد؟
بكل تأكيد كان لدي عروض كثيرة من أندية الاتحاد السكندري وإنبي ووادي دجلة بجانب طلائع الجيش.

وما هي الأسباب التي دفعتك للخروج من الأهلي؟
خرجت من الأهلي علشان ما بلعبش، تخيل أنني منذ بداية الموسم لم أشارك إلا في 45 دقيقة فقط أمام بني سويف في كأس مصر ورغم ذلك ظهرت بمستوى جيد للغاية بشهادة الجميع رغم أنني لم أشارك في مركزي.

نتيجة بحث الصور عن عمار حمدي الفجر

بكل صراحة.. هل ترى بأنك لم تحصل على فرصتك مع الأهلي؟
نعم.. لم أحصل على فرصتي فأنا لم أشارك نهائيًا مع الفريق إلا في مباراة واحدة وعلى الرغم من ذلك الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ كان يرفض خروجي للإعارة.

وما هي الأسباب التي بلغت بها ورفضهم إعارتك؟
كانوا يؤكدون لي بأن الفريق في حاجة إلى خدماتي كما أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طلب مني البقاء ووعدني بالقيد في إفريقيا.

تقول بأن المدرب طلب منك القيد إفريقيًا.. ولماذا رفضت وطلبت الرحيل؟
رفضت لأنني أعلم بأنني لن أشارك في المباريات وسأتواجد على مقاعد البدلاء، وأنا لا أرضى أن أكون "دكة" فهناك زملاء أخرين في الفريق مقيدين في القائمة الإفريقية ولكنهم لم يشاركوا.

نتيجة بحث الصور عن عمار حمدي مصر الفجر

وهل دار حوار بينك وبين فايلر قبل الإعارة؟
بالفعل والمدرب طالبني بالبقاء وسيتم قيدي في إفريقيا لكني رفضت وتمسكبت بالرحيل لأجل اللعب.

وما هو هدفك في الفترة المقبلة مع الطلائع؟
هدفي هو الظهور بشكل مشرف مع الفريق وأن أساعده في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، وسأخوض هذه المرحلة بتفكير جديد، ولن التفت إلى الانتقادات.

وماذا عن طموحاتك الشخصية؟
طموحاتي كبيرة جدًأ حيث أسعى للمشاركة بصفة أساسية والظهور بشكل جيد والتواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وأؤؤكد بأنني كنت استحق فرصة في الأهلي وأشارك في المباريات، بجانب أشرف النادي الأهلي وأعود له بشكل قوي.

من ساعدك في الإعارة من مسئولو الأهلي؟
لم يساعدني أحد على الإطلاق.. الجميع كان رافضًا للإعارة ولكني أصريت حتى أشارك، كما أن المسئولين في نادي الطلائع قاموا بالواجب وأتموا الصفقة.

كلمة أخيرة منك؟
أتمنى التوفيق للنادي الأهلي هذا الموسم وأن يتوج بالبطولات وأن نفوز بلقب إفريقيا، وأكون عند ثقة مسئولو طلائع الجيش وأكون سبب في مساعدة الفريق لتقديم نتائج مميزة في الفترة المقبلة.

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