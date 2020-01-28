التعليم تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فوز الطالب طارق حسني السيد همام من مدرسة "الشهيد حسن كامل العسكرية" بمحافظة البحر الأحمر، بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والطالبة روان حامد عزت من مدرسة "المدرسة الفنية التجارية" بمحافظة الإسماعيلية بمنصب الأمين المساعد للاتحاد.





وعقدت الوزارة انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبريادة الأستاذ أحمد موسي رمضان مدير الاتحادات الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.