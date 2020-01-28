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صفقة فودافون مصر.. 7.1 مليار ريال سعودي قيمة متوقعة لبيع 55% من أسهم الشركة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:06 م
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فودافون مصر
فودافون مصر
أحمد الشيخ
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قدر المحللون قيمة حصة فودافون العالمية في وحدتها المحلية في مصر بحوالي 7.1 مليار ريال سعودي ( 1.7) مليار يورو، وهو ما يقرب من 30 مليار جنيه مصري، تدفعهم شركة الاتصالات السعودية STC.

وكانت شركة “فودافون مصر” حققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 إيرادات حوالي 13.7 مليارات جنيه (694 مليون يورو) مقارنة بـ10.6 مليارات جنيه (536 مليون يورو) خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وتبدأ السنة المالية للشركة في أبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.

 
وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك حوالي 6.5 مليارات جنيه (حوالي 329 مليون يورو) خلال النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2019، مقارنة بـ4.8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2018

 
وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع الأرباح التشغيلية لتصل إلى 4.6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه حيث حققت فودافون مصر خلال النصف الأول من 2018-2019 ما قيمته 3.3 مليارات جنيه على شكل أرباح تشغيلية

 
وحققت التدفقات النقدية حوالي 4.8 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي، واحتسبت فودافون العالمية اليورو بقيمة 19.6 جنيه.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم، نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية؛ وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، أشاد نيكولاس ريد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وشركة فودافون العالمية منذ ما يقرب من ٢٢ عاماً، مشيداً بما تلقته الشركة على مدار تلك الفترة من مساندة من جانب الحكومة المصرية، بما كان له أكبر الأثر فى جعل مصر واحدة من أهم مناطق استثمارات الشركة حول العالم، وأسهم فى دخول فودافون العالمية فى مجالات ومشروعات استثمارية أخرى، ومنها مراكز البيانات ومشروع خدمات التأمين الصحي؛ فضلا عن إقامة مراكز تميز إقليمية في مصر تصدر الخدمات الرقمية المتخصصة.

وأضاف أنه حضر خصيصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن شركة فودافون العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضح نيكولاس ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.
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