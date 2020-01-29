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إعلامي يطالب بمنع ارتداء النقاب في بعض الأماكن (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:25 ص
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نقاب - أرشيفية
نقاب - أرشيفية
الفجر
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أعرب الإعلامى تامر أمين، عن سعادته بحسم المحكمة الإدارية العليا لحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، متمنيا أن يكون هناك حكمًا قضائيًا عامًا يمنع إرتداء النقاب فى كل الأماكن الموجود بها تواصل بين الناس، مشددًا على أنه لا يصلح أن تُدرس المعلمة لتلاميذ المدارس أيضًا بالنقاب، لأن ذلك يُفقد التواصل الانساني، ولغة الجسد، وتعبيرات الوجه، مؤكدًا ضرورتهم لوصول المعلومة.

وقال "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، الثلاثاء، قائلًا: "هل ينفع وأنا هنا فى البرنامج ألبسلكم نقاب؟!، مؤكدًا أن ٨٠٪ من حواره يحتوى على "إيماءات، وغمزات، وهمزات، وحركات" يتم يوصل بها الرسالة أكثر من مليون كلمة.

وأضاف الإعلامي، أنه طالما الأزهر ودار الإفتاء أفتوا، بأن النقاب ليس فريضةً، وقالوا أنه عادة فقط، والحجاب هو الفريضة، وهذا يعني أن النقاب لا يعد حرية، مشيرًا إلى أن من ترتديه لها حرية ارتداءه فقط فى الأماكن العامة وفى بيتها، معقبًا: "أنا مش ضد ارتداء النقاب، أنا ضد ارتداء النقاب الذي يخل بأمن المجتمع ومصلحة الناس فيه".
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نقاب منع النقاب تامر أمين النقاب أخبار

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