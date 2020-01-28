Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة تكشف وضع مصر بين الدول المصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية حددت الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وهى أن درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة، ويصاحبها سعال، موضحة أن هناك تحليل يجرى للتأكد من الإصابة.

وأكدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حالة تخطت درجة حرارتها 38 درجة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: "لا توجد في مصر أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا"، منوهة بأنه حال إعلان منظمة الصحة العالمية وصول فيروس كورونا إلى درجة الوباء، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل تجهيز أسرة رعاية مركزة فارغة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن منع الإجازات لأطباء الطب الوقائي أمر روتيني يستهدف الحفاظ على صحة المواطنين، منوهة بأن مصر ليست من الدولة المعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس الاصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ 7 دقائق

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق رسمي لمصر على صفقة القرن

منذ أقل من ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من 5 دقائق

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ 21 ثانية

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من دقيقتين

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ 5 دقائق

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ أقل من 5 دقائق

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 5 دقائق

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي

"الصحة" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ البلاد

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

"الطب الوقائي": مستعدون لفيروس "كورونا" منذ 7 يناير

الطب الوقائي: "لو عندك الأعراض دي تبقى مصاب بـ كورونا" (فيديو)

الطب الوقائي: مصر خالية من فيروس كورونا بفضل الله (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:27 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

10:30 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

10:28 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

06:51 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status