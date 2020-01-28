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كارتيرون يكشف سر تعادل الزمالك أمام دجلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:54 م
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بوابة الفجر
هاني عصام وأحمد السيد
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن فريقه لم يكن في كامل تركيزه اليوم امام دجلة، مشيرا إلى ان التعادل مع مازيمبي الكونغولي الجمعة الماضية ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا كان محبط.


وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي "كنا نأمل في تحقيق الانتصار أمام مازيمبي وخرجنا من اللقاء محبطين ولم نحقق الانتصار في مواجهة اليوم".


وأكمل "لم نكن في كامل تركيزنا خلال لقاء اليوم، وبذلنا مجهود كبير في اللقاء أمام مازيمبي وأثر على اللاعبين في مواجهة اليوم".


وأضاف "من الوارد أن يواجه اللاعبون حالة من سوء التوفيق وأن يكونوا خارج نطاق الخدمة في أي لقاء على مدار الموسم".


وواصل "طارق حامد بمثابة قائد داخل الملعب من كل الجوانب، وغيابه يؤثر بشكل كبير على الفريق".


وأشار إلى أنه تم الاستقرار على قيد محمود عبد الرحيم جنش وأحمد عيد بشكل رسمي في قائمة الفريق الافريقية إلى جانب كاسونجو.

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