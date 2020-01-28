Advertisements
مصرع شخص في حادث انقلاب سير بالغربية
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:51 م
Advertisements
أيمن يحيي
Advertisements
لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل " بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات النجدة بالمديرية، وتبين وقوع حادث انقلاب دارجة بخارية على طريق "الجعفرية – كفرالحاج"، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية ويدعى "ابراهيم.م.ي" 30 سنة، مقيم بمركز السنطة.
ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السنطة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات النجدة بالمديرية، وتبين وقوع حادث انقلاب دارجة بخارية على طريق "الجعفرية – كفرالحاج"، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية ويدعى "ابراهيم.م.ي" 30 سنة، مقيم بمركز السنطة.
ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السنطة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements