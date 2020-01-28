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مصرع شخص في حادث انقلاب سير بالغربية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل " بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات النجدة بالمديرية، وتبين وقوع حادث انقلاب دارجة بخارية على طريق "الجعفرية – كفرالحاج"، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية ويدعى "ابراهيم.م.ي" 30 سنة، مقيم بمركز السنطة.

ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السنطة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مصر حادث سير الغربية اخبار

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