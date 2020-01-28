مصرع شخص في حادث انقلاب سير بالغربية

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل " بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات النجدة بالمديرية، وتبين وقوع حادث انقلاب دارجة بخارية على طريق "الجعفرية – كفرالحاج"، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية ويدعى "ابراهيم.م.ي" 30 سنة، مقيم بمركز السنطة.



ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السنطة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.