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أول تعليق من مدرب دجلة بعد التعادل مع الزمالك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:48 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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علق اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على تعادل فريقه أمام الزمالك اليوم بهدف لكل فريق، وتمنى المدرب التوفيق لفريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتباره متواجد في مصر منذ عامين، حيث يعتبر اليوناني نفسه جزء من هذا البلد لذلك يتمنى الفوز للفرق المصرية في البطولات الإفريقية.

 

وأكمل جونياس:"تحدثت مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة والجميع كان يشعر بالحزن بسبب عدم فوزنا في هذه المباراة، استراتيجية وادي دجلة هي من تسببت في ظهور الزمالك بشكل غير جيد".

 

وأضاف:" اعمل في وادي دجلة منذ ١٨ شهر، وألعب منذ ذلك التوقيت بطريقة واحدة وبخطة واحدة داخل أو خارج أرضي، وأعمل دائما للحصول على ما استحقه ولكني اليوم لم نحصل على ما تستحقه".

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