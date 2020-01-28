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"النقل" تعلن التفاصيل الكاملة لفيديو "سوبر بابا"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:41 م
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، تفاصيل الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة لمواطن يحتضن ابنته بين رصيف السكة الحديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الاسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين ما يلي:

▪ المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد الى الاسماعيلية والذي توقف بمحطة الاسماعيلية بالرصيف رقم 1.

▪ بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول الى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.
▪أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود الى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وأهابت وزارة النقل، المواطنين باتباع تعليمات السلامة والأمان عند استخدام هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم وأرواحهم والعبور من الأماكن المخصصة لذلك ( كباري مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.


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وزارة النقل عربة السكة الحديد سوبر بابا القطارات السكة الحديد

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