يوسف القعيد: ارتفاع أسعار الكُتب أحد عوائق التثقيف

قال الكاتب والروائى يوسف القعيد، إنه لابد من محو أمية الشخص كى يتم تثقيفه، داعمًا رأيه بتجربة كوبا فى حربها ضد الولايات المتحدة، عندما أوقف "كاسترو" كل خططه فى سبيل محو أمية الكوبيين، مؤكدًا أن أمريكا بعظمتها لم تستطع بعد ذلك تجنيد جاسوس واحد لصالحها.



وأضاف "القعيد" خلال حواره لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الوعى مسأله مهمة، وسلاحه الأول والأخير، هو القراءة والكتابة والإدراك والخيال، مشددًا على خطورة الأمية.



وأشار الكاتب والروائى، إلى ارتفاع سعر الكتب، وبطالة الشباب، والأزمة الاقتصادية، كعوائق للتثقيف، موجهًا إنتقاده لقلة البرامج الثقافية فى الإعلام الراهن.



وعلق "أتمنى أن أعيش حتى أرى مصر لا يوجد فيها أُمي واحد".

