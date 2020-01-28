أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء





ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب أول اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، و ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.





وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الجاري.









واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1013 دولار.





وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.11 ين.





وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 1.3001 دولار.





وزاد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 0.9732 فرنك.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو0.1 بالمائة ليسجل مستوى 98.041.