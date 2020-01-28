بريطانيا: خطة الولايات المتحدة للسلام "خطوة إيجابية"

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون وترامب ناقشا هاتفيا الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".