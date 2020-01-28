Advertisements
Advertisements
Advertisements

بريطانيا: خطة الولايات المتحدة للسلام "خطوة إيجابية"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت بريطانيا، مساء الثلاثاء، أن خطة الولايات المتحدة للسلام يمكن أن تكون خطوة إيجابية.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون وترامب ناقشا هاتفيا الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقة القرن رؤ دونالد ترامب خطوة إيجابية بريطانيا أوضح

أخبار تهمك

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري yalla zamalek

منذ ساعة و 21 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 13 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

يلا كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر kooora goal أون سبورت المفتوحة رابط ماتش الزمالك filgoal

منذ ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نتنياهو: ترامب موافق على دولة فلسطينية تحت سيطرة أمنية إسرائيلية

أمريكا تعتزم إعلان خطتها للسلام في الشرق الأوسط بداية 2019

ترامب يكشف النقاب عن تفاصيل "صفقة القرن".. الثلاثاء

ترامب يقترح أن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية

ترامب: القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

08:25 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

08:25 م

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

07:39 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status