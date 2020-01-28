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أول رد من روسيا على صفقة القرن: أمريكا ليست صاحبة القرار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
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موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يجب أولا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعلنوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع.

يأتي ذلك عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعرف باسم صفقة القرن.
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الكلمات المفتاحية

فلسطين صفقة القرن روسيا ترامب العاصمة الفلسطينية إسرائيل

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