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تعليق أحمد موسى على خطة ترامب للسلام بالمنطقة (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:38 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، قائلًا: "ربما تكون بارقة أمل جديدة لإحياء عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ والتي توقفت ودفع ثمنها الشعب الشقيق".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي قال إن خطة السلام تتألف من 80 صفحة وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي على مدى عامين يعمل على هذه الخطة، ودخل هذه الخطة على مسئوليته، لافتا إلى أن ترامب قال إنه قدم الكثير لإسرائيل من خلال الاعتراف بسيادتها على القدس والجولان.

وأشار إلى أن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، معقبا: الجميع لا يريد حربا ويريد أن يعيش فى سلام".

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غير المقسمة خطة السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلامي أحمد موسى

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