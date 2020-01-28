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ضبط مواطن تايلاندي حاول تهريب 10 آلاف قطعة مستحضرات تجميل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:23 م
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بوابة الفجر
نسمة رمضان
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تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الكويتية القادمة من الكويت اشتبه أحمد عاطف مأمور تفتيش الركاب المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب تايلاندي لكثرة سفره وتردده.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة مصطفى مرسى مأمور الفحص، تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الجمرك قرر تكليف محمد جمال مأمور الجمرك تحت إشراف هاشم مصطفى مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 10000 قطعة أدوات ومستحضرات تجميل داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.
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الكلمات المفتاحية

مواطنة إنجليزية مصر مستشار وزيرة الصحة مستحضرات تجميل تايلاندي اخبار

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