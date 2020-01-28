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بيان عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة، والأجواء غائمة جزئيًا.

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، أما شمال وجنوب الصعيد، والبحر الأحمر، فيميل الطقس للدفء نهارًا، ويكون شديد البرودة ليلًا.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء
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مصر فرص سقوط الامطار درجات الحرارة حالة الجو الارصاد الجوية أوضح

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