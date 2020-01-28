العين الإماراتي يعبر لمجموعات دوري أبطال آسيا

تأهل فريق نادي العين الإماراتي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على فريق نادي بونيودكور الأوزبكي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين ضمن ملحق المسابقة الآسيوية الأعرق .

وإنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يسجل الفريق الإماراتي هدف الفوز الوحيد عن طريق لاعبه سعيد جمعة قلب الدفاع في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد أن إقتحم وقام بعمل مجهود فردي رائع أرهق به دفاعات الفريق الأوزبكي وأدوع الكرة في الشباك .

وحاول الضيوف إحراز هدف التعادل لكن جميع المنافذ المؤدية إلى مرمى أصحاب الأرض تم إغلاقها بنجاح ليبدأ العين مبارياته في دور المجموعات ضد فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني يوم الحادي عشر من شهر فبراير المقبل لحساب مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما أندية النصر السعودي والسد القطري.