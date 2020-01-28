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رسميًا| انتقال نجم الأهلي لـ"طلائع الجيش"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن مجلس إدارة نادي طلائع الجيش، عن التعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله بصفة رسمية، إلى صفوف الفريق العسكري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعدما قام أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، كافة إجراءات رحيل اللاعب.

ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدي فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غدٍ الأربعاء، حيث يحصل الفريق العسكري على راحة سلبية من تدريبات اليوم.

وخرج اللاعب من صفوف الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري، الأمر الذي جعله يبحث الرحيل للبحث عن فرصة المشاركات الأساسية.

وتأتي خطوة رحيل اللاعب، من أجل التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

عمار حسن طلائع الجيش الأهلي

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