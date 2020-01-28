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ترامب يقترح أن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:03 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين وأن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية.

وأوضح المسئولين، أن إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة، لافتين إلى أن خطة ترامب تقضي بتجميد الاستيطان الإسرائيلي لمدة 4 سنوات، والاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.


وأشار المسئولين إلى أن موافقة إسرائيل على دولة للفلسطينيين يعتمد على ترتيب أمني لحماية الإٍسرائيليين، وإذا قبل الفلسطينيون التفاوض سيكون هناك مجال للتسوية في المستقبل.

وتابع المسئولين: "إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد".

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