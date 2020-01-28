البورصة المصرية تنشر الوعي الاستثماري بجناح في معرض الكتاب

تشارك البورصة المصرية، بجناح لأول مرة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي بالاستثمار في سوق المال، وجذب عدد أكبر من المتعاملين في السوق.





وتعرض البورصة في جناحها بالمعرض، كتب مبسطة عن الاستثمار في الأوراق المالية، وأهمية سوق المال للاقتصاد، كمنصة أساسية للحصول على التمويل.





وزار جناح البورصة بمعرض الكتاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني عازر الاستشاري الهندسي العالمي، واستمعوا إلى شرح من محمد فريد رئيس البورصة المصرية عن تواجد البورصة في المعرض وكيفية استفادة البورصة من المعرض كمنصة لتوسيع قاعدة المستثمرين.





يذكر ان البورصة المصرية تعمل على التواصل مع كافة الجامعات لتعليم وتعريف طلاب الكليات المختلفة بأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، بالإضافة إلى إقامة ندوات لموظفي الشركات بمختلف القطاعات لتحفيزهم على الاستثمار في البورصة.





وتنظم البورصة خلال تواجدها في معرض الكتاب ندوة يوم الخميس المقبل، لزائري المعرض، عن دور أسواق المال في دعم الاقتصاد، وأساسيات الاستثمار في البورصة.