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محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المواقع بمدينة الفيوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال وتنظيم فعاليات "أسبوع فتيات الجامعات"، المزمع إقامته في الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير القادم على أرض المحافظة، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور وائل طوبار المنسق الطلابي بالجامعة، والدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت تفقد الاستعدادات النهائية بموقع حفل الافتتاح باستاد الفيوم الرياضي، لافتًا إلى تفقد الملعب والمنصة الرئيسية لاستقبال الضيوف وأرض معسكر فرق الجوالة، بإلاضافة إلى تفقد ملاعب مركز الأنشطة الطلابية التابع للجامعة.

وأضاف أن الجولة شملت مدينة الطالبات بمنطقة غرب التعاونيات للتأكد من أماكن المبيت ومستوى النظافة بغرف النوم ودورات المياه، فضلًا عن تفقد المطعم والمطبخ الخاصين بالمدينة، ومدينة الطلبة بالحرم الجامعي بمنطقة المشتل، وكذا الموقع المزمع إقامة معرض الحرف اليدوية به داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تفقد موقع المسرح المكشوف بالجامعة.

كما تفقد المحافظ خط سير الوفود الزائرة للمحافظة، بداية من ميدان المسلة ثم الكوبرى العلوى وصولًا لقصر ثقافة الفيوم ومنه إلى استاد الفيوم الرياضى وصولًا للجامعة.

وشدد المحافظ على الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل واستكمال معالجة الطرق بشوارع مدينة الفيوم، فضلًا عن توجيه مديرية الشئون الصحية بتكثيف وتشديد الرقابة على محلات بيع الأغذية والمطاعم.

وفي نهاية الجولة، وجه محافظ الفيوم جميع الجهات بالتنسيق الكامل وتوحيد الجهود لخروج الفعاليات بالشكل اللائق بالمحافظة، بما ينقل الصورة الحضارية للفيوم أمام الضيوف الوافدين من 25 جامعة حكومية بمشاركة أكثر من 3 ألاف طالبة، لافتًا إلى أن أسبوع الجامعات يعد من الاحتفالات المهمة التى تنظم على أرض المحافظة للمرة الأولى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة ليظهر الحدث بالشكل اللائق.
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال "أسبوع فتيات الجامعات"
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