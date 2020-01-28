Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكرملين يعلن استقبال بوتين لـ نتنياهو الخميس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، أنه سيعقد يوم 30 يناير لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيقوم بزيارة عمل قصيرة إلى روسيا.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" عن أنا يوناتان ليوس، المتحدثة باسم نتنياهو، قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مغادرة واشنطن متوجها إلى موسكو يوم الأربعاء من أجل إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث معه مختلف المسائل المتعلقة بالأجندة الإقليمية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية لم تعلم موسكو بتفاصيل "صفقة القرن"، مقترحا أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء إلى مناقشة وتحليل المبادرة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين نيته الكشف عن مضمون وتفاصيل خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط اليوم في الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلاديمير بوتين روسيا بنيامين نتنياهو الكرملين الخميس استقبال

أخبار تهمك

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

منذ ساعتين

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي ويعلن عن اتخاذ قرار ناري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بوتين يستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل

نتنياهو يبحث مع ترامب أوضاع سوريا وإيران

الكرملين يعلق على احتمال لقاء بوتين نتنياهو في باريس

الكرملين: بوتين يجرى محادثات مع نتنياهو بشأن سوريا فى موسكو 21 فبراير

الكرملين: محادثات بين "بوتين" و"نتنياهو" في موسكو بشأن سوريا

الكرملين ينفى علمه بخطة نتنياهو لتسوية الأزمة السورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

03:36 م

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

02:01 م

عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

05:23 م

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status