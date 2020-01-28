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دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:35 م
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دينا الختام
دينا الختام
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شاركت الإعلامية دينا الختام، في أسبوع الموضة الفرنسي لتصاميم ربيع وصيف عام 2020، والذي أقيم داخل "Carrousel " كبرى قاعات متحف اللوفر.

 

وتميزت دينا بإطلالات شتوية ساحرة خلال مشاركتها في أسبوع الموضة، وخضعت لجلسة تصوير بالقرب من Tour Eiffel وشارع الشانزليزيه Champs Élysées أحد أشهر شوارع العالم.

 

 وجاءت جلسة تصوير دينا الختام في شوارع باريس ترويجًا للبرنامج الجديد الذي تحضر له حاليًا بالتعاون مع إحدى المنظمات العالمية المتخصصة في فنون الموضة.

 

يذكر أن أسبوع الموضة الفرنسي شارك فيه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، باعتباره المصري الوحيد الذي يشارك في هذا الحدث العالمي، إلى جانب أكثر من 350 شخص من المهتمين بأحدث خطوط الموضة العالمية، وبحضور السفير المصري بباريس إيهاب بدوي وحرمه، والمطربة الأمريكية ديفا افاري، النجمة الفرنسية اليسا باى، وعدد من السفراء العرب والأجانب.

دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
دينا الختام مع البحيري في ختام أسبوع الموضة بباريس (صور)
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