Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجم الفريق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

أعلن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تجديد عقد نجم الفريق السماوي ليبقى بين جدران قلعة الاتحاد حتى صيف العام المقبل 2021 .

 

وقال الموقع الرسمي للسيتزينز أن كتيبة بيب جوارديولا سوف تحتفظ بلاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو موسم آخر بعد تجديد عقده الحالي .

 

وفي تصريحات صحفية لموقع فريقه الرسمي بعد تجديد العقد أكد فرناندينيو أنه عازم على مواصلة سلسلة النجاح التي بدأها رفقة الفريق الإنجليزي .

 

وأضاف " أريد إستغلال جميع الفرص التي تتاح لي وأعلن عن إمتناني لزملائي في الفريق وموظفي غرف خلع الملابس فبدون هؤلاء لم نكن لنكمل قصة النجاح .

 

وواصل " إستمتعت بكل ثانية مضيتها مع الفريق ولم أكن أتوقع أن تكن العلاقة بيني وبين الجماهير كما هي الآن وأريد أن أقول ثانيًة أنني ممتن لكل يوم قضيته بين جدران ملعب الإتحاد .

 

وأنهى " جماعير الفريق لا تصدق والشيء الذي يسعدني أنني سأبقى معهم عام إضافي خاصةً أنني أشعر بشغفهم ومشاعر الحب التي يكنها لي كل واحد منهم ويساعدني ذلك للحفاظ على قيادتي للكتيبة السماوية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي فرناندينيو بيب جوارديولا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ حوالي 3 ساعات

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي ويعلن عن اتخاذ قرار ناري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فرانكفورت يمدد عقد نجم الفريق حتى عام 2020

أول تعليق من سولسكاير بعد تعيين مدربا لمان يونايتد

رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السويدي "ليندلوف" حتي 2024

تشيلسي يمدد عقد لاعبه الشاب أودوي 4 مواسم

مانشستر سيتي يفكر في تمديد عقد فرناندينيو موسم آخر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

03:36 م

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

02:01 م

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

03:59 م

عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

05:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status