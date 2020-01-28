رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد نجم الفريق

أعلن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تجديد عقد نجم الفريق السماوي ليبقى بين جدران قلعة الاتحاد حتى صيف العام المقبل 2021 .

وقال الموقع الرسمي للسيتزينز أن كتيبة بيب جوارديولا سوف تحتفظ بلاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو موسم آخر بعد تجديد عقده الحالي .

وفي تصريحات صحفية لموقع فريقه الرسمي بعد تجديد العقد أكد فرناندينيو أنه عازم على مواصلة سلسلة النجاح التي بدأها رفقة الفريق الإنجليزي .

وأضاف " أريد إستغلال جميع الفرص التي تتاح لي وأعلن عن إمتناني لزملائي في الفريق وموظفي غرف خلع الملابس فبدون هؤلاء لم نكن لنكمل قصة النجاح .

وواصل " إستمتعت بكل ثانية مضيتها مع الفريق ولم أكن أتوقع أن تكن العلاقة بيني وبين الجماهير كما هي الآن وأريد أن أقول ثانيًة أنني ممتن لكل يوم قضيته بين جدران ملعب الإتحاد .

وأنهى " جماعير الفريق لا تصدق والشيء الذي يسعدني أنني سأبقى معهم عام إضافي خاصةً أنني أشعر بشغفهم ومشاعر الحب التي يكنها لي كل واحد منهم ويساعدني ذلك للحفاظ على قيادتي للكتيبة السماوية .