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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 برقم الجلوس | نتيجة طلاب ثالثة إعدادي بالدرجات والتقديرات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:43 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 برقم الجلوس | نتيجة طلاب ثالثة إعدادي بالدرجات والتقديرات

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع، حيث صرحت مديرية التربية والتعليم باقتراب موعد ظهور نتائج طلاب الإعدادية، وذلك مع انتهاء أعمال التصحيح المستمرة حتى ساعتها، لتستلم المديرية جميع دفاتر الطلاب ورصدها ليتم إعلانها رسميًا عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية خبر يفيد بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 للتيرم الأول اليوم الثلاثاء فور اعتمادها من اللواء المحافظ، وتصبح متوفرة للبحث عنها برقم الجلوس فقط نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020
نقترب من إعلان نتيجة إعدادية الإسكندرية، والتي أدى امتحانها 82260 طالب وطالبة انطلقت من الخميس الموافق 1612020 وانتهت 2312020، وذلك دون وجود شكاوى من الطلاب حول الامتحانات، وتابعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب وتجهيز أماكن ولجان لتأدية امتحاناتها دون عقبات تواجه المعلمين أو الطلاب.


نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2020

وأسرعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على عمليات التصحيح والتي لا تستغرق أكثر من عشرة أيام لتنهي كافة المراحل من التصحيح والمراجعة ثم التجميع والرصد لتشرف على اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، ثم يقوم بإعلانها الأستاذ يوسف الديب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبر البوابة الإلكترونية مع تفاصيل نسب نجاح الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وترتيبها من المستوى الأول حتى الأخير، وبيان بأعداد الطلاب الناجحين وكذلك الراسبين خلال الفصل الدراسي الأول.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
تتجهز مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لرصد درجات وتقدير الطلاب قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية لعام 2020، وتقوم بتحديد موعد يترقب من خلاله جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات بالإعدادية وذلك إلكترونيًا عبر رابط الموقع الرسمي والبوابة الإلكترونية لها، وسيتم إعلانها بالمدارس في اليوم التالي لاعتمادها بصورة رسمية، ونوضح لكم رابط الحصول على نتيجتك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 باختيار اسم المحافظة ثم الانتقال إلى صفحة النتيجة والتعرف عليها، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف في حضور يوسف الديب وبلغت نسبة النجاح 85.2%، ويمكنكم الاستعلام الآن.

اترك لنا رقم الجلوس والإدارة التعليمية واسم الطالب بالكامل لنوضح لكم النتيجة ونرسلها في تعليق فور ظهورها، وبالتوفيق لجميع الطلاب، تابعوا معنا أجدد الأخبار والتفاصيل لحظة بلحظة.

نترقب لكم على مدار اليوم إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية وموعد اعتمادها لنشرها لكم فور صدور الأخبار المتعلقة بهذا الأمر البالغ الأهمية، ونطمئن الجميع بأن النتائج مبشرة وهناك أكثر من 15 طالب حاصلون على الدرجات النهائية.

تفصلنا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ساعات قليلة، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها فور انتهاء أعمال الرصد لتكون جاهزة للجميع للاستعلام عنها بمجرد لحظة الاعتماد المنتظرة.

تعلن البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتائج طلابها بالشهادة الإعدادية، ويتعرف كل طالب على درجاته من المجموع الكلي 140 درجة بالفصل الدراسي الأول، وهناك تقرير لكل مادة على حدة ودرجة الطالب بها، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

صرح مصدر باستمرار أعمال التصحيح بداخل كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية على أن يتم اعتمادها فور الانتهاء وتكون بحد أقصى الأربعاء خلال الأسبوع الجاري.

سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 فور انتهاء التجميع المستمر بداخل لجان الكنترول ومن ثم اعتمادها وسيكون ذلك في الساعات المقبلة لجميع الطلاب.

ينتظر الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية وذلك خلال ساعات قليلة فور الاعتماد ستكون متاحة للجميع للاستعلام عنها.

لا تزال نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 بداخل الكنترول للتصحيح والمراجعة ولكن ستكون جاهزة في غصون ساعات قادمة ليستعلم عنها جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2020 برقم الجلوس | نتيجة طلاب ثالثة إعدادي بالدرجات والتقديرات
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